Гриппа в Нижнем Тагиле нет. Зато есть пневмония и ОРВИ

По данным Управления здравоохранения города, всего за прошедшую семидневку в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1938 случаев заболевания ОРВИ. За период с 26 сентября с этим диагнозом было госпитализировано 293 тагильчанина, в том числе 289 детей. С пневмонией в больницы города попали 262 человека, среди них 21 ребенок. В реанимационных отделениях сейчас находятся трое человек с диагнозом пневмония, в том числе ребенок. По подозрению на грипп в стационарах города с начала сезона было обследовано 44 больных. Во всех случаях результат отрицательный.