Гриппа в Нижнем Тагиле нет. Зато есть пневмония и ОРВИ
За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ в Нижнем Тагиле выросла на 12 процентов, по сравнению с предыдущим периодом. Рост зафиксирован среди детей в возрасте до 14 лет. Однако, несмотря на это, по словам специалистов, эпидемиологическая ситуация в городе оценивается как стабильная.
По данным Управления здравоохранения города, всего за прошедшую семидневку в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1938 случаев заболевания ОРВИ. За период с 26 сентября с этим диагнозом было госпитализировано 293 тагильчанина, в том числе 289 детей. С пневмонией в больницы города попали 262 человека, среди них 21 ребенок. В реанимационных отделениях сейчас находятся трое человек с диагнозом пневмония, в том числе ребенок. По подозрению на грипп в стационарах города с начала сезона было обследовано 44 больных. Во всех случаях результат отрицательный.
Прививками против гриппа охвачено 147190 жителей города, что составляет практически 39 процентов населения Нижнего Тагила. Это хорошие показатели создания иммунной прослойки, которая позволит избежать эпидемии гриппа в ближайшие зимние месяцы. Специалисты отмечают, что пока ситуация по заболеваемости ОРВИ в городе остается спокойной, те, кто еще не успел вакцинироваться могут сделать это в поликлиниках по месту жительства.
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