Компания SeeMax представила навигатор navi E510 с мощным процессором и большим дисплеем

SeeMax navi E510 оснащен большим сенсорным экраном диагональю 5 дюймов с разрешением 480х272 точек. Большая диагональ заметно упростит наблюдение за маршрутом, задание новых условий прокладки пути и взаимодействие с меню. Для управления всеми функциями устройства используется удобный стилус, идущий в комплекте. За плавную работу интерфейса navi E510 отвечают мощнейшие компоненты — ARM-процессор SiRF Atlas-V с частотой 600 МГц и поддержкой функции SiRF Instan Fix II, 128 Мб оперативной памяти DDR2 400 МГц. Поддержка функции Instant Fix II позволяет навигатору ловить сигнал GPS за считанные секунды — устройство моделирует траекторию движения спутников и не тратит лишнее время на их поиск.

За правильную работу всех функций navi E510 отвечает широко распространенная операционная система Microsoft Windows CE 6.0. Платформа позволяет запускать встроенные обновленные карты Украины, созданные компанией Навител, а также открывать мультимедийные данные всевозможных форматов. Устройство поддерживает воспроизведением музыки (MP3/WMA), фильмов (AVI, WMV, XVID, MP4) что интересно- большинство фильмов можно смотреть без предварительного конвертирования, картинок (JPG, BMP, GIF) и даже текстовых документов (TXT, PDF). Помимо прочего, автолюбители обрадуются наличию FM-трансмиттера — навигатор умеет максимально комфортно и без лишних проводов передавать свои голосовые и звуковые сигналы на автомобильную акустику.

SeeMax navi E510 предназначен для использования в салоне машины — в комплекте поставки идут автомобильное зарядное устройство и удобное крепление под лобовое стекло. Однако мощный встроенный аккумулятор емкостью 1100 мАч позволяет забирать устройство с собой и использовать в качестве помощника пешехода. Аккумулятора хватит на 3-часовую прогулку по интересным местам.