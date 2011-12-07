Куплетист Николай Бандурин и «человек-оркестр» Владимир Дон выступили в женской колонии Нижнего Тагила (фото)

Фестиваль «В кругу семьи» посвящен сохранению и популяризации семейных ценностей, и именно их старались донести выступающие до осужденных женщин ИК №6.

Инициатором этого мероприятия выступил член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и руководитель Екатеринбургского фонда защиты беспризорников Ашурбек Манасов, при содействии которого известные российские актеры с концертом посетили в прошлом году Кировградскую воспитательную колонию.

В исполнении артистов в концерте прозвучали куплеты, частушки, а также веселые истории и байки из жизни. Николай Бандурин познакомил зрителей и с другой стороной своего творчества – поэта и песенника, о которой известнооченьузкому кругу близких ему людей. Стихотворение, полное драматизма, «Ветеран» и песня «О друге» затронули сердце каждого зрителя.

Как рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, композитор Владимир Дон так виртуозно исполнил попурри на тему всем известных мелодий, что ноги сами просилисьв пляс, искренние улыбки не сходили с лиц благодарной публики, зрители так задорно хлопали в ладоши в такт музыки, что создавалось впечатление, как будто на сцене был не один человек, а целый ансамбль и русских народных, и современных музыкальных инструментов.

Зрители оживленно встречали каждый номер артистов, горячо апплодируя и приминая самое активное участие в происходящем.

В ответ осужденные женщиныисполнили частушки,посвященные политике,выборам и известному артисту, чем приятно удивили и заинтересовали автора и исполнителя своихкуплетов Николая Бандурина.

После концерта артисты поделились своими впечатлениями: «Публика, на удивление, оказалась настолько отзывчивой, доброжелательной и с таким чувством юмора, что даже уходить со сцены не хотелось». Действительно, никакие трудности и жизненные обстоятельства не мешают людям смеяться, даже над собой.