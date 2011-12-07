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Куплетист Николай Бандурин и «человек-оркестр» Владимир Дон выступили в женской колонии Нижнего Тагила (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куплетист Николай Бандурин и «человек-оркестр» Владимир Дон выступили в женской колонии Нижнего Тагила (фото)

7 декабря 2011, 17:58Общество
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