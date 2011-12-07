Министр обороны показал правительству РФ новый «ЗиЛ» для чиновников
Министр обороны Анатолий Сердюков представил правительству РФ рисунки нового лимузина для государственных чиновников, выпуском которого может заняться «Завод имени Лихачева» («ЗиЛ»).
Как сообщает Life News со ссылкой на собственный источник в правительстве, российские власти сейчас действительно обсуждают возможность создания нового лимузина под отечественной маркой. «В настоящее время в проект может войти «Рено», но, скорее всего, «ЗиЛ» будет создавать лимузин самостоятельно. Данные автомобили будут использоваться первыми лицами государства, чиновниками высшего ранга, а также на парадах Минобороны», – заявил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что управление делами президента России уже передало «ЗиЛу» техническое задание по созданию автомобиля для руководства страны. Кроме того, вопрос разработки подобной машины в прошлом году обсуждался на специальной встрече представителями управделами, руководством «ЗиЛа» и департаментом по науке и промышленной политике правительства Москвы.
Предложение рассмотреть возможность замены президентских автомобилей Mercedes-Benz на отечественные машины было выдвинуто Дмитрием Медведевым в середине прошлого года. Также ранее отмечалось, что выпуском подобных лимузинов может заниматься не только «ЗиЛ», но и другие предприятия.