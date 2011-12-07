Министр обороны показал правительству РФ новый «ЗиЛ» для чиновников

Как сообщает Life News со ссылкой на собственный источник в правительстве, российские власти сейчас действительно обсуждают возможность создания нового лимузина под отечественной маркой. «В настоящее время в проект может войти «Рено», но, скорее всего, «ЗиЛ» будет создавать лимузин самостоятельно. Данные автомобили будут использоваться первыми лицами государства, чиновниками высшего ранга, а также на парадах Минобороны», – заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что управление делами президента России уже передало «ЗиЛу» техническое задание по созданию автомобиля для руководства страны. Кроме того, вопрос разработки подобной машины в прошлом году обсуждался на специальной встрече представителями управделами, руководством «ЗиЛа» и департаментом по науке и промышленной политике правительства Москвы.