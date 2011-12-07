Новый Mercedes-Benz GL засветился на тестах

В Mercedes-Benz, судя по всему, озаботились тотальным обновлением своей внедорожной линейки. Вслед за выходом нового ML и началом работ над модернизацией G-class на тестовые испытания выходит и флагман – Mercedes-Benz GL. Судя по шпионским фотографиям, его внешность претерпит незначительные изменения – внедорожник получит новую фальшрадиаторную решетку с двумя продольными планками и огромной трехлучевой звездой, видоизмененный бампер со светодиодными огнями дневного света и модернизированную оптику. Слегка обновится и корма GL.

Вероятнее всего, для создания нового поколения в Mercedes-Benz использовали проверенный рецепт – то есть платформу соответствующего M-class. Напомним, премьера нового внедорожника состоялась во Франкфурте осенью этого года. Скорее всего, разделят собратья и моторную гамму, в которую войдет 240-сильный шестицилиндровый дизель и несколько вариантов бензинового V8. Кроме того, по непроверенным данным, на некоторые рынки GL поступит снаряженным новым 300-сильным 3,5-литровым V6 с непосредственным впрыском.