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Осенние именинники, выигравшие в фотоконкурсе, получили подарки от КРЦ «Россия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осенние именинники, выигравшие в фотоконкурсе, получили подарки от КРЦ «Россия»

7 декабря 2011, 19:11Общество
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