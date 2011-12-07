Осенние именинники, выигравшие в фотоконкурсе, получили подарки от КРЦ «Россия»

Победителями стали две девушки и один юноша. Евгения (на фото) получила приз за большее число голосов среди конкурсантов-девушек (25 голосов). Фотографии Степана стали самыми популярными среди конкурсантов-мужчин (5 голосов). Ну а Мария стала обладательницей приза-симпатии от Городского портала TagilCity.ru с очень неплохим результатом в 17 голосов.