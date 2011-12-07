Осенние именинники, выигравшие в фотоконкурсе, получили подарки от КРЦ «Россия»
7 декабря 2011, 19:11Общество
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Tagilcity вручил призы участникам фотоконкурса «Я родился осенью». Все три победителя стали обладателями сертификатов на 4 часа игры в боулинг в развлекательном центре «Россия».
Победителями стали две девушки и один юноша. Евгения (на фото) получила приз за большее число голосов среди конкурсантов-девушек (25 голосов). Фотографии Степана стали самыми популярными среди конкурсантов-мужчин (5 голосов). Ну а Мария стала обладательницей приза-симпатии от Городского портала TagilCity.ru с очень неплохим результатом в 17 голосов.
Желаем победителям увлекательной игры и побольше выбитых страйков! Девушки, берегите ногти, игра в боулинг может оставить вас без маникюра, но с массой положительных эмоций!
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