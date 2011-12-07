Особенности покупки подержанного грузовичка

Процесс покупки-продажи грузовиков в нашей стране не так зрелищен, как, например, в США, где недавно один из дилеров предлагал каждому покупателю автомат Калашникова в подарок, но, тем не менее, выбор грузовиков у нас довольно велик. На рынке присутствует как отечественная техника, так и грузовики от зарубежных производителей. Наиболее популярными марками являются: КАМАЗ, МАЗ, Iveco, Volvo, Mercedes и Renault. Кроме этих производителей у нас широко представлены и американские тягачи, то есть, если вы захотите купить, например, подержанный грузовик Интернационал, то наверняка найдете несколько подходящих объявлений.

Вне зависимости от выбранной марки грузовика, вы должны относиться к процессу покупки со всей возможной ответственностью, поскольку существует вполне реальный шанс натолкнуться на продавцов битых авто. Прежде всего, оцените внешний вид машины. Если она сверкает свеженанесенной краской, то следует задуматься, а зачем, собственно, это было сделано. Скорее всего, кузов блестящего красавца находился в плачевном состоянии и его решили «омолодить».

Обязательно поинтересуйтесь у продавца, где именно эксплуатировался грузовик. Если он работал в основном в условиях морского климата, то от покупки следует также отказаться, ведь морская соль за несколько лет способна разъесть любой металл. Обратите внимание и на геометрию кабины. Если авто побывало в серьезной аварии, то кузов будет деформирован. Восстановление идеальной геометрии – это сложнейшая задача и вряд ли с ней справятся доморощенные кулибины сервисных центров.

Максимальное внимание уделите состоянию двигателя. В последние годы грузовики оснащаются как минимум дизелем, соответствующим стандарту Евро 3. Если завести грузовик Volvo с таким движком, то выхлопа газов быть не должно. Однако не следует расстраиваться раньше времени, увидев сизый дым, поскольку дело может быть просто в недостатке мочевины, которая обеспечивает очистку выхлопов. Загляните в резервуар и проверьте уровень мочевины. Если с ним все в порядке, то движку необходим капитальный ремонт поршневой группы.