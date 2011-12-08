Peugeot тестирует «вседорожный» минивэн

Предполгается, что новая модификация машины получит пластиковый обвес кузова, рейлинги на крыше, увеличенный на несколько сантиметров дорожный просвет и гибридную силовую установку Hybrid4. Данный агрегат сочетает в себе дизельный 4-цилиндровый дизельный мотор объемом 2.0 литра и мощностью 163 л.с. и 37-сильный электродвигатель, который располагается на задней оси. Питают электрическую установку никель-металлогидридные батареи.