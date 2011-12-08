Peugeot тестирует «вседорожный» минивэн
8 декабря 2011, 03:00ОбществоРОман БОТов
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В Германии охотники за сенсациями сфотографировали на дорожных испытаниях новый вариант модели Peugeot 5008. От стандартного минивэна Peugeot 5008, дебютировавшего в Европе в конце 2009 года, обнаруженный на заснеженной дороге мул отличается расширенными передними и задними крыльями и установленной на крыше дополнительной светотехникой. Одни источники сообщают, что под кузовом Peugeot 5008 проходят обкатку узлы и агрегаты абсолютно новой модели, другие - французская компания работает над внедорожной версией семиместного минивэна, который в продуктовой линейке займет место рядом с универсалом повышенной проходимости 508 RXH.
Предполгается, что новая модификация машины получит пластиковый обвес кузова, рейлинги на крыше, увеличенный на несколько сантиметров дорожный просвет и гибридную силовую установку Hybrid4. Данный агрегат сочетает в себе дизельный 4-цилиндровый дизельный мотор объемом 2.0 литра и мощностью 163 л.с. и 37-сильный электродвигатель, который располагается на задней оси. Питают электрическую установку никель-металлогидридные батареи.
Фото: carscoop.blogspot.com
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