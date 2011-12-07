Пользователя одного из российских форумов «забанили» за 40 тысяч рублей

А было дело так. В связи с регулярными перебранками с другими участниками форума, доступ к форуму для одного из его пользователей решением администрации сайта был заблокирован. Эта рядовая для многих форумов ситуация получила продолжение в суде.

Недовольный пользователь обратился в суд с иском к администрации форума с требованиями об опровержении порочащих его честь и достоинство сведений, и потребовал:

В соответствии с действующим законодательством, в силу ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения поро­чащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Феде­рации, № 3 от 24.02.2005г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», доказывание соответ­ствия действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать лишь сам факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому отно­сятся оспариваемые сведения. Однако, рассмотрев дело суд установил, что одни сведения соответствуют действительности, а другие его не порочат. У суда также возникла сложность идентифицировать истца и конкретного пользователя форума пояснил юрист Антон Серго.

Таким образом, в иске было отказано. Более того, суд счел необходимым взыскать с Истца 40.000 руб. в пользу сайта.