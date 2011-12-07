Привычка долго спать передается по наследству
Европейские ученые обнаружили, что сонями не становятся, ими рождаются. По словам исследователей из Германии и Британии, привычка спать до полудня и подолгу валяться в кровати передается генетически. Теперь у тех, кто регулярно просыпает работу, появилось научное оправдание, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Исследователи из университетов Эдинбурга и Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия) провели эксперимент на выявление гена сонливости, в котором участвовали 10 000 человек из Хорватии, Голландии, Италии, Эстонии, Германии и Оркнейских островов (Шотландия).
Ученые брали у каждого испытуемого анализ ДНК и просили рассказать о том, сколько времени требуется участникам эксперимента на то, чтобы выспаться. При этом речь шла исключительно о выходных днях, когда людям не нужно было никуда торопиться.
Оказалось, что испытуемые, в крови которых был обнаружен ген ABCC9, ежедневно спят на 30 минут дольше тех, у кого этого гена нет. Таким образом, если рядовому жителю Европы нужно 8 часов для полноценного отдыха, то «генетическим соням» — как минимум, на полчаса больше. Зачастую, правда, люди с ABCC9 проводят в кровати по выходным от девяти до 11 часов. Ученые подсчитали, что ген сонливости есть у каждого пятого европейца.
По словам профессора Джима Уилсона из Университета Эдинбурга, в будущем открытие ABCC9 может помочь искусственно регулировать количество необходимых человеку часов сна в сутки. Ученый добавил, что за сонливость отвечают более 20 генов, но недавно открытый ABCC9 играет в этом вопросе определяющую роль. Кроме того, говорит биолог, привычку подолгу валяться в кровати часто прививают человеку «слишком добросердечные» родители.
Люди «просыпают» около трети своей жизни. По словам европейских ученых, чем более неординарной личностью является тот или иной человек, тем больше его режим сна отклоняется от нормы. К примеру, Маргарет Тэтчер хватало всего четырех часов, чтобы выспаться, а Альберту Эйнштейну для этого требовалось не меньше одиннадцати часов, сообщает Вести.ру.