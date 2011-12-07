Привычка долго спать передается по наследству

Исследователи из университетов Эдинбурга и Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия) провели эксперимент на выявление гена сонливости, в котором участвовали 10 000 человек из Хорватии, Голландии, Италии, Эстонии, Германии и Оркнейских островов (Шотландия).

Ученые брали у каждого испытуемого анализ ДНК и просили рассказать о том, сколько времени требуется участникам эксперимента на то, чтобы выспаться. При этом речь шла исключительно о выходных днях, когда людям не нужно было никуда торопиться.

Оказалось, что испытуемые, в крови которых был обнаружен ген ABCC9, ежедневно спят на 30 минут дольше тех, у кого этого гена нет. Таким образом, если рядовому жителю Европы нужно 8 часов для полноценного отдыха, то «генетическим соням» — как минимум, на полчаса больше. Зачастую, правда, люди с ABCC9 проводят в кровати по выходным от девяти до 11 часов. Ученые подсчитали, что ген сонливости есть у каждого пятого европейца.

По словам профессора Джима Уилсона из Университета Эдинбурга, в будущем открытие ABCC9 может помочь искусственно регулировать количество необходимых человеку часов сна в сутки. Ученый добавил, что за сонливость отвечают более 20 генов, но недавно открытый ABCC9 играет в этом вопросе определяющую роль. Кроме того, говорит биолог, привычку подолгу валяться в кровати часто прививают человеку «слишком добросердечные» родители.