Собака, фламинго и даже дракон: целый зоосад на памятных монетах в Банке24.ру

Речь, конечно же, идет о памятных монетах из серий «Лунный календарь» и «Красная книга». В продажу в Банке24.ру поступили серебряные монеты «Дракон-12»и «Собака» номиналом 3 рубля, а «краснокнижная» серия пополнилась серебряной монетой «Фламинго» номиналом 1 рубль.

Золотые и серебряные монеты с изображениями животных и птиц традиционно пользуются большой популярностью. К примеру, монета с изображением символа наступающего года или года, в который родился кто-то из друзей, близких или коллег, - оригинальный и полезный подарок, который не только радует глаз, но и со временем только растет в цене.

К тому же порадовать знакомых необычным презентом можно без особого ущерба для кошелька, так как Банк24.ру продает памятные монеты по самым выгодным ценам. Так, монета «Дракон-12», к примеру, в Банке24.ру стоит 3.400 рублей, а монета «Собака» - 2.900 рублей.