Собака, фламинго и даже дракон: целый зоосад на памятных монетах в Банке24.ру
Пополнение в коллекции животных и птиц в Банке24.ру – там завелись собака, фламинго и даже дракон. Причем каждый обитатель этого зоосада – в прямом смысле слова драгоценный.
Речь, конечно же, идет о памятных монетах из серий «Лунный календарь» и «Красная книга». В продажу в Банке24.ру поступили серебряные монеты «Дракон-12»и «Собака» номиналом 3 рубля, а «краснокнижная» серия пополнилась серебряной монетой «Фламинго» номиналом 1 рубль.
Золотые и серебряные монеты с изображениями животных и птиц традиционно пользуются большой популярностью. К примеру, монета с изображением символа наступающего года или года, в который родился кто-то из друзей, близких или коллег, - оригинальный и полезный подарок, который не только радует глаз, но и со временем только растет в цене.
К тому же порадовать знакомых необычным презентом можно без особого ущерба для кошелька, так как Банк24.ру продает памятные монеты по самым выгодным ценам. Так, монета «Дракон-12», к примеру, в Банке24.ру стоит 3.400 рублей, а монета «Собака» - 2.900 рублей.
Приобрести монеты можно во всех офисах Банка в Екатеринбурге, а так же, подав заявку на сайтеhttps://www.bank24.ru/personal/investcoins/online/ . При заказе партии монет предоставляются скидки, возможна доставка в любой город России. Получить грамотную консультацию и обговорить условия покупки можно по тел. (343) 217-26-69.