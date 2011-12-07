Стала известна самая выгодная для владельца машина
7 декабря 2011, 17:18ОбществоВалерия Лошкарева
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Стали известны победители премии Top Gear. В номинации «Выгодная покупка» победу праздновал новый Kia Picanto, а шеф-дизайнер марки Kia Петер Шрайер удостоился звания «Человек года».
Для нового Picanto награда Top Gear уже не первое признание в профессиональной среде. Журнал дает такую характеристику автомобилю: «Наконец у нас есть корейский автомобиль супермини, который стоит меньше, чем самый дешевый Fiat 500. При этом за небольшие деньги вы получаете лучший автомобиль в своем классе».
Петер Шрайер неслучайно был назван одним из «Людей года». Именно он стоит во главе команды, создавшей дизайн Kia Picanto.
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