Стала известна самая выгодная для владельца машина

Для нового Picanto награда Top Gear уже не первое признание в профессиональной среде. Журнал дает такую характеристику автомобилю: «Наконец у нас есть корейский автомобиль супермини, который стоит меньше, чем самый дешевый Fiat 500. При этом за небольшие деньги вы получаете лучший автомобиль в своем классе».