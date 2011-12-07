Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Студенты Уральского федерального университета получили шанс поучаствовать в волонтерском движении Олимпиады-2014 (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Студенты Уральского федерального университета получили шанс поучаствовать в волонтерском движении Олимпиады-2014 (фото)

7 декабря 2011, 12:45ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?