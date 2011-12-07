Студенты Уральского федерального университета получили шанс поучаствовать в волонтерском движении Олимпиады-2014 (фото)

В рамках фестиваля было проведено много мастер-классов и тренингов, организован диспут по актуальным проблемам волонтерства, прошли курсы по ораторскому мастерству и потренировались в технологии съемки видеорепортажей. Руководители местных волонтерских объединений презентовали крупнейшие программы, в которых смогут поучаствовать желающие в следующем году, среди них важнейшее событие 2012 года в студенческой среде – XXII Международный межвузовский студенческий фестиваль «Весна УПИ в Уральском федеральном».

Главным событием стал приезд специалистов Волонтерских движений из Казани и Москвы, которые рассказывали о возможностях Волонтерской программы Универсиады 2013 г. в Казани и работе Волонтерского Центра Сочи-2014 МГГУ им. М.А. Шолохова. От них студенты уральского региона узнали, что для участия в крупнейших спортивных соревнованиях мира необходимо не только получить волонтерскую книжку и зарегистрироваться на сайте Универсиады 2013 и Олимпиады 2014, но также совершенствовать языковые и коммуникативные навыки. В рамках мастер-класса под руководством приезжих специалистов волонтеры УрФУ решали сложные задачи, многие из которых были взяты из случаев, произошедших на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году.

«Я занимаюсь волонтерской работой с 8 класса. На мое решение поступать в УрФУ во многом повлияло то, что помимо качественного образования университет дает массу других возможностей. Очень удивило, как УрФУ поощряет волонтеров. Сейчас меня особенно вдохновляет перспектива универсиады и олимпиады. Презентация и рассказы волонтеров из Москвы и Казани захватили, очень хочется съездить. Я, конечно же, написал анкету-заявку, жду собеседование на Универсиаду-2013 в Казани», - рассказывает участник фестиваля студент электроэнергетического факультета Антон Басманов, приехавший учиться из города Ноябрьск.

Но волонтерская деятельность привлекает студентов не только возможностью стать участниками таких знаковых событий. Многие студенты отметили, что самый важный и ценный для них опыт – это участие в социальных проектах.

«Эмоциональная отдача от помощи людям ни с чем несравнима. Сейчас мыработаем волонтерами на благотворительном проекте «Елка желаний» - пытаемся осуществить мечты детей из детских домов, - рассказывает студент УрФУ Иван Белокрылов из Удмуртии, - Наша задача – помочь людям совершить добрый поступок. Именно на этом проекте я сделал одно очень важное открытие для себя: добрых отзывчивых людей очень много, просто некоторым из них нужно помочь сделать первый шаг. По себе могу сказать – после первого шага уже нельзя остановиться. Социальное волонтерство затягивает».