В Италии появится еще один новый суперкар
Небольшая итальянская компания Faralli & Mazzanti (F&M) опубликовала изображения-тизеры своей новой разработки — суперкара под названием Mugello. Производством автомобиля с января следующего года займется подразделение фирмы F&M — ателье Mazzanti Automobili. Оно будет собирать машины ограниченным тиражом — не более пяти экземпляров в год.
Детальная техническая информация о новинке пока не разглашается. Известно лишь, что автомобиль, чья внешность была разработана главой Mazzanti Automobili Лукой Маццанти и шеф-дизайнером F&M Цсольтом Тарноком, получит среднемоторную компоновку. Завод по сборке нового итальянского суперкара будет располагаться в коммуне Понтедера, подчиняющейся административному центру Пиза.
До конца 2009 года все разработки Faralli & Mazzanti, долгое время занимающейся восстановлением и реставрацией ретро-автомобилей, проектировались и собирались компанией самостоятельно. Однако с 2010 года, когда существенно выросло число заказов на реставрацию машин и загруженность фирмы, было решено создать два отдельных ателье. Одно из них занимается только восстановлением автомобилей, а второе — Mazzanti Automobili — сборкой собственных моделей F&M.
До суперкара Mugello у компании F&M было только две своих модели — Antas V8 и Vulca V12. Первый из них — это традиционное купе с изготовленным вручную алюминиевым кузовом, оснащенное позаимствованным у Maserati 4,8-литровым мотором мощностью 310 лошадиных сил. Вторая машина — купе с посадочной формулой 2+2 также имело алюминиевый кузов и предлагалось с тремя вариантами силовой установки.