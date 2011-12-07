В Италии появится еще один новый суперкар

Детальная техническая информация о новинке пока не разглашается. Известно лишь, что автомобиль, чья внешность была разработана главой Mazzanti Automobili Лукой Маццанти и шеф-дизайнером F&M Цсольтом Тарноком, получит среднемоторную компоновку. Завод по сборке нового итальянского суперкара будет располагаться в коммуне Понтедера, подчиняющейся административному центру Пиза.

До конца 2009 года все разработки Faralli & Mazzanti, долгое время занимающейся восстановлением и реставрацией ретро-автомобилей, проектировались и собирались компанией самостоятельно. Однако с 2010 года, когда существенно выросло число заказов на реставрацию машин и загруженность фирмы, было решено создать два отдельных ателье. Одно из них занимается только восстановлением автомобилей, а второе — Mazzanti Automobili — сборкой собственных моделей F&M.