В США дебютировал концептуальный Mustang Boss 302SX

Маскл-кар получил агрессивный передний бампер, вентилируемую крышку капота, регулируемое антикрыло, выхлопную систему от гоночного подразделения Ford Racing, регулируемую подвеску, 18-дюймовые колесные диски с гоночными шинами и черные полосы по кузову.