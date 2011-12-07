В США дебютировал концептуальный Mustang Boss 302SX
7 декабря 2011, 11:37ОбществоРОман БОТов
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Ford представил на шоу спортивных и гоночных автомобилей, проходящем в Орландо (Флорида, США), концепт-кар Mustang Boss 302SX. В модельном ряду марки автомобиль занимает место между версиями Boss 302S и Boss 302R.
Маскл-кар получил агрессивный передний бампер, вентилируемую крышку капота, регулируемое антикрыло, выхлопную систему от гоночного подразделения Ford Racing, регулируемую подвеску, 18-дюймовые колесные диски с гоночными шинами и черные полосы по кузову.
В салоне машины установлены спортивные сиденья Recaro, легко снимаемое рулевое колесо, регистратор данных. Каркас безопасности автомобиля соответствует стандартам FIA.
По капотом Mustang Boss 302SX установлен восьмицилиндровый V-образный двигатель объемом 5 л и мощностью более 500 л.с.
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