В Свердловской области создан уникальный костюм для лечения больных ДЦП детей
Уникальный костюм для детей, больных ДЦП, создан компанией «Ева» совместно с ООО «ИНТЕХНО». Разработчики получили стартовый капитал для реализации проекта при помощи Инфраструктурного ХАБа Свердловской области.
Костюм состоит из многослойного ячеистого материала и пневмокамер и производит механическое обжатие всех мышц туловища и конечностей. В результате костюм накачивается воздухом и тело ребенка принимает правильное положение. В мозг поступает информация, как верно сгибать ручки, ножки; также улучшается кровоснабжение мозга, задействуются и начинают активно работать поврежденные зоны.
Инновация состоит в сетчатом материале, применении пневмокамеры, возможности изменять давление в камерах. По сравнению с зарубежными аналогами, костюм позволяет увеличить степень воздействия на мышцы и ткани, имеет низкую себестоимость и возможность регулирования воздействия на проблемные зоны.
Приобрести костюм «ЕВА» можно пока в реабилитационном центре «Здоровое детство» в Екатеринбурге. В планах внести наш костюм в бесплатный соцпакет и начать сотрудничать с медицинскими центрами не только по России, но и за рубежом говорит Марина Глядкова, директор «ООО «Интехно».