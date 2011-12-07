В Свердловской области создан уникальный костюм для лечения больных ДЦП детей

Костюм состоит из многослойного ячеистого материала и пневмокамер и производит механическое обжатие всех мышц туловища и конечностей. В результате костюм накачивается воздухом и тело ребенка принимает правильное положение. В мозг поступает информация, как верно сгибать ручки, ножки; также улучшается кровоснабжение мозга, задействуются и начинают активно работать поврежденные зоны.

Инновация состоит в сетчатом материале, применении пневмокамеры, возможности изменять давление в камерах. По сравнению с зарубежными аналогами, костюм позволяет увеличить степень воздействия на мышцы и ткани, имеет низкую себестоимость и возможность регулирования воздействия на проблемные зоны.