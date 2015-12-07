Госдума приняла закон о заморозке пенсий в 2016 году
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о заморозке накопительной части пенсий россиян в 2016 году, передает корреспондент РБК.
В начале октября глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что решение о продлении заморозки пенсионных накоплений на 2016 год принято. Он отметил, что это повлияло на параметры бюджета.
Вице-премьер правительства Ольга Голодец в свою очередь заявила, что все замороженные пенсионные накопления будут учтены в страховой части пенсии.
Все средства, которые идут как страховой платеж, они формируются на счетах граждан, и формирует их пенсионный капитал в системе обязательной пенсионной системы. Это будет отражено в размере пенсий граждан сказала она.
Следующий год станет третьим по счету, когда замораживается накопительная часть пенсии. В 2014 и 2015 годах 6% из зарплат россиян, которые должны поступать на накопительную часть, также пошли в распределительную.