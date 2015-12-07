Минпромторг готов запретить использовать старые вагоны

Министр промышленности РФ Денис Мантуров в свою очередь заявил, что целесообразно запретить само продление сроков службы вагонов.

Напомним, две недели назад в ходе совещания в Нижнем Тагиле гендиректор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Олег Сиенко попросил президента сократить количество старых вагонов, срок службы которых продлен с 1 января 2016 года.

В ходе встречи с представителями профсоюзных организаций Свердловской области председатель правительства Среднего Урала Денис Паслер также сообщил, что «на самом высоком уровне принято решение об утверждении нового регламента РЖД, благодаря которому железная дорога будет списывать старые вагоны.»