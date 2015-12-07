Студенты медицинского колледжа показали для детей детского дома спектакль про здоровье (ФОТО)
7 декабря 2015, 11:30ОбществоMaurice
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5 декабря студенты Нижнетагильского медицинского колледжа при поддержке волонтеров нижнетагильского отделения «Молодой Гвардии Единой России» показали для детей д/д «Антоновский» развлекательно-познавательный спектакль про здоровье.
Сюжеты: Нижний Тагил
Доктор Айболит и его помощники Карлсон и обезьянка рассказали ребятам про режим дня, сделали вместе с ними зарядку, потанцевали с ребятишками, поиграли в игры кошки-мышки и ручеек.
После игры Маша и медведь раздали детишкам подарки: наборы для рисования и аппликации.
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© TagilCity.ru по материалам «Молодой Гвардии Единой России»
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