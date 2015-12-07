Ученые рассказали, что положительное действие шоколада на настроение – это выдумка

Потом половина студентов съели пиццу, шоколад, мороженое, а другая часть обедала изысканной пищей из ресторана , где не было указанных продуктов. Экспертам интересно было понаблюдать за теми студентами, которые не ели вообще. Последствия опыта шокировали всех.

В результате оказалось, что настроение всех групп было примерно одинаковым. Шоколад и вкусные лакомства почему-то не произвели успокаивающего действия, равно как и вкусная еда из ресторана. Те, кто остался вообще без еды, были точно так же эмоциональны, как и те, кто хорошо пообедал. Получается, не стоит возлагать слишком большие надежды на волшебную силу сладостей.