Ученые рассказали, что положительное действие шоколада на настроение – это выдумка
7 декабря 2015, 08:00ОбществоMaurice
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Профессора из университета Миннесоты вновь шокировали жителей. Пицца, мороженое и шоколад не имеют отношения к нашему настроению.
Ученые сделали очередной опыт. Добровольцам-студентам показали печальные видео и фильмы. Настроение аудитории помрачнело.
Потом половина студентов съели пиццу, шоколад, мороженое, а другая часть обедала изысканной пищей из ресторана, где не было указанных продуктов. Экспертам интересно было понаблюдать за теми студентами, которые не ели вообще. Последствия опыта шокировали всех.
В результате оказалось, что настроение всех групп было примерно одинаковым. Шоколад и вкусные лакомства почему-то не произвели успокаивающего действия, равно как и вкусная еда из ресторана. Те, кто остался вообще без еды, были точно так же эмоциональны, как и те, кто хорошо пообедал. Получается, не стоит возлагать слишком большие надежды на волшебную силу сладостей.
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