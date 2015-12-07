В Нижнем Тагиле проходит благотворительная акция «Подари радость на Рождество»
7 декабря 2015, 10:15ОбществоMaurice
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Рождество – время чудес, и волшебником может стать каждый из нас.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отдел социального служения Нижнетагильской епархии и благотворительный фонд «Ковчег» проводят благотворительную акцию с 7-28 декабря «Подари радость на Рождество». Вы можете помочь собрать подарки для наших подопечных: многодетных, неполных семей, инвалидов, одиноких стариков, бездомных.
Давайте вместе подарим им радость в этот светлый праздник.
Что можно подарить:
Бездомным:
- нескоропортящиеся продукты (крупы, макароны, тушенку, чай)
- теплые носки, белье, футболки
Инвалидам и престарелым:
- сладости (шоколад, наборы конфет)
- наборы для рукоделия (вышивание крестиком, бисером, лентами)
- теплые пледы, кружки
Детям в нуждающихся семьях:
- подгузники (размер 2, 3, 5) и другие средства гигиены (мыло, зубные щетки, паста, порошок)
- детское питание и сладости
- детские книжки, канцтовары, краски, пластилин, фломастеры
- игрушки, развивающие игры
- сладости
- наборы для творчества
Подарки можно принести в социальный кабинет храма св. преп. Сергия Радонежского по адресу: ул. Металлургов, 32, или в магазин «Мир православия» по адресу: ул. Ленина, 32.
Подробности акции по тел. 32-40-85.
© TagilCity.ru по материалам Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви
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