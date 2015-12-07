В Нижнем Тагиле проходит благотворительная акция «Подари радость на Рождество»

Отдел социального служения Нижнетагильской епархии и благотворительный фонд «Ковчег» проводят благотворительную акцию с 7-28 декабря «Подари радость на Рождество». Вы можете помочь собрать подарки для наших подопечных: многодетных, неполных семей, инвалидов, одиноких стариков, бездомных.

Давайте вместе подарим им радость в этот светлый праздник.

Что можно подарить:

Бездомным:

нескоропортящиеся продукты (крупы, макароны, тушенку, чай)

теплые носки, белье, футболки

Инвалидам и престарелым:

сладости (шоколад, наборы конфет)

наборы для рукоделия (вышивание крестиком, бисером, лентами)

теплые пледы, кружки

Детям в нуждающихся семьях:

подгузники (размер 2, 3, 5) и другие средства гигиены (мыло, зубные щетки, паста, порошок)

детское питание и сладости

детские книжки, канцтовары, краски, пластилин, фломастеры

игрушки, развивающие игры

сладости

наборы для творчества

Подарки можно принести в социальный кабинет храма св. преп. Сергия Радонежского по адресу: ул. Металлургов, 32, или в магазин «Мир православия» по адресу: ул. Ленина, 32.

Подробности акции по тел. 32-40-85.