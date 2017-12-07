150 000 рублей штрафа назначено хозяину собаки, загрызшей пенсионера в Елизаветинском

инцидент

Известно, что 60-летний мужчина был нетрезв. Он решил навестить своего соседа, у которого во дворе живёт сторожевой пёс. Табличку, предупреждающую о «злой собаке», мужчина проигнорировал.



Несмотря на то, что собака была на цепи, она накинулась на непрошеного гостя, поскольку тот был слишком близко. Собака прокусила человеку бедренные артерии на обеих конечностях, после чего мужчина скончался от кровопотери.



В прокуратуре признали, что погибший сам спровоцировал произошедшее. Однако, согласно ГК РФ, хозяин собаки должен компенсировать моральный вред супруге погибшего. Соответствующее исковое заявление было направлено в суд, который потребовал взыскать 150 000 рублей, передает ИА «Все новости».