7,8 млн. рублей украдено на строительстве детского сада в Свердловской области

В 2014 году администрация Шалинского района Свердловской области заключила муниципальный контракт с ООО «Стройрегион» на строительство детского сада «под ключ» на 60 мест стоимостью 34,3 млн. рублей.



После окончания работ принимающая комиссия обнаружила, что реальный выполненный уровень работ не соответствует заявленной по документам стоимости проекта. Чиновники при участии прокуратуры выяснили, что разница составила 7,8 млн. рублей.



7 декабря 2017 по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ, сообщает «Новый день». Суду предстоит определить степень вины руководства фирмы-подрядчика.