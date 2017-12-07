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Новости Нижнего Тагила

Горячая линия по борьбе с гололедом запущена в Свердловской области

7 декабря 2017, 21:00Добавить новость
авто,дорога,МЧС,Нижний Тагил,Свердловская область,горячая линия,гололед

В ГУ МЧС Свердловской области открыта горячая линия. Теперь автомобилисты могут круглосуточно сообщать о проблемах, связанных с гололедом.

Как сообщают спасатели, гололед и мокрый снег могут значительно усложнить ситуацию на дорогах. Из-за этого повышается риск возникновения ДТП и пробок.

 

Чтобы избежать роста аварий, в Свердловской области начала работу горячая линия. Каждый автолюбитель сможет сообщить в МЧС о возникшей проблеме в любое время суток по телефону 8(343)262-99-99.

 

Благодаря оперативным данным, дорожные службы смогут своевременно бороться с гололедом и его последствиями. Также по этому номеру водители могут узнать прогноз неблагоприятных погодных явлений и информацию о затруднениях в движении автотранспорта на дорогах области.

 
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