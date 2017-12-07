Храм Александра Невского в Нижнем Тагиле отметил 140-летний юбилей

Лично поздравить служителей храма в Нижний Тагил прибыли представители духовенства города. Настоятель храма протоиерей Геннадий произнес проповедь перед богослужением.



Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий провёл Божественную литургию. Он обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором отметил вклад Александра Невского в историю России.



По окончании службы в гимназии №11 прошёл праздничный концерт и спектакль. Все выступления были посвящены истории возведения знакового храма в Нижнем Тагиле, рассказали в «Тагил-ТВ».