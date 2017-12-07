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Новости Нижнего Тагила

Храм Александра Невского в Нижнем Тагиле отметил 140-летний юбилей

7 декабря 2017, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,Свердловская область,школа,храм,храм Александра Невского,юбилей
Во вторник, 6 декабря, в Нижнем Тагиле отмечали 140-летие Храма Александра Невского. В преддверии праздника там был сделан ремонт.

Лично поздравить служителей храма в Нижний Тагил прибыли представители духовенства города. Настоятель храма протоиерей Геннадий произнес проповедь перед богослужением.

Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий провёл Божественную литургию. Он обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором отметил вклад Александра Невского в историю России.

По окончании службы в гимназии №11 прошёл праздничный концерт и спектакль. Все выступления были посвящены истории возведения знакового храма в Нижнем Тагиле, рассказали в «Тагил-ТВ».

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