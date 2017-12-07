Льготный проезд сохранится для пассажиров трамвая в Нижнем Тагиле

Городская Дума Нижнего Тагила продлила действие соглашения о льготном проезде в электротранспорте.Пенсионеры, студенты и школьники, как и прежде, смогут оплачивать в трамвае часть стоимости проезда. Остальная сумма от стоимости проезда будет компенсирована перевозчику из бюджета.
Компенсация составит 8 рублей, льготники будут платить 10 рублей, как и в прошлом году.
Среднее количество льготников, которое перевозят тагильские трамваи, в год составляет 5,5 млн. человек, сообщает «Тагильский рабочий».