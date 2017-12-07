Медработница из Серова 1,5 года ждала из тюрьмы заразившего её ВИЧ мужчину

30-летний житель Серова предстал перед судом за то, что заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу и коллегу.



Вместе они работали в медицинском учреждении Серова, затем познакомились и стали проживать совместно. При этом женщина не догадывалась о том, что мужчина болен ВИЧ.



Правда стала известна после того, как его задержала полиция по подозрению в краже. Женщина прошла проверку на инфекцию и оказалась тоже заражённой ВИЧ. Тем не менее она 1,5 года ждала его из тюрьмы.



После возвращения из тюрьмы пара прожила вместе ещё 1,5 года, пока в 2016 не стала известна информация о том, что мужчина изменил своей сожительнице.





Это событие для медработницы стало своего рода шоком, она расценила такой поступок, как предательство, после чего обратилась в органы внутренних дел с заявлением привлечь теперь уже бывшего суженого к уголовной ответственности за заражение смертельной болезнью и за то, что не предупредил о ее наличии, -- отметил полковник Горелых.



Изучив материалы дела, суд признал 30-летнего мужчину виновным и назначил условное наказание на срок 2 года с испытательным сроком 3 года. Также обвиняемый должен будет заплатить пострадавшей стороне 500 тыс. рублей, передаёт пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.