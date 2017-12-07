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Новости Нижнего Тагила

Медработница из Серова 1,5 года ждала из тюрьмы заразившего её ВИЧ мужчину

7 декабря 2017, 22:35Добавить новость
больница,здоровье,Свердловская область,суд,уголовное дело,штраф,Серов,ВИЧ,условно осужденные
Жительница Серова долгое время проживала с мужчиной, больным ВИЧ, не догадываясь о его заболевании. После того как правда стала известна, она 1,5 года ждала его из тюрьмы. Конец отношениям наступил после того, как вернувшись на свободу, он изменил ей.

30-летний житель Серова предстал перед судом за то, что заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу и коллегу.

Вместе они работали в медицинском учреждении Серова, затем познакомились и стали проживать совместно. При этом женщина не догадывалась о том, что мужчина болен ВИЧ.


Правда стала известна после того, как его задержала полиция по подозрению в краже. Женщина прошла проверку на инфекцию и оказалась тоже заражённой ВИЧ. Тем не менее она 1,5 года ждала его из тюрьмы.

После возвращения из тюрьмы пара прожила вместе ещё 1,5 года, пока в 2016 не стала известна информация о том, что мужчина изменил своей сожительнице.

Это событие для медработницы стало своего рода шоком, она расценила такой поступок, как предательство, после чего обратилась в органы внутренних дел с заявлением привлечь теперь уже бывшего суженого к уголовной ответственности за заражение смертельной болезнью и за то, что не предупредил о ее наличии, -- отметил полковник Горелых.


Изучив материалы дела, суд признал 30-летнего мужчину виновным и назначил условное наказание на срок 2 года с испытательным сроком 3 года. Также обвиняемый должен будет заплатить пострадавшей стороне 500 тыс. рублей, передаёт пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

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