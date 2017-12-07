Областной суд отменил решение об изъятии детей у екатеринбурженки Юлии Савиновских

Напомним, двое приёмных детей были изъяты у екатеринбурженки, которая удалила грудь. Сюжет о ситуации был рассмотрен в шоу на одном из федеральных каналов.



Свердловский областной суд после апелляции отменил решение Орджоникидзевского суда об изъятии детей из семьи. Известно, что дело будет по-новому рассматриваться в суде первой инстанции, передает Ura.ru.