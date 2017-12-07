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Новости Нижнего Тагила

Областной суд отменил решение об изъятии детей у екатеринбурженки Юлии Савиновских

7 декабря 2017, 08:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,закон,нарушение,ребенок,Россия,Свердловская область,суд,опека,Юлия Савиновских
В столице Урала областной суд отменил первоначальное решение суда, согласно которому у местной жительницы Юлии Савиновских забрали усыновлённых детей.

Напомним, двое приёмных детей были изъяты у екатеринбурженки, которая удалила грудь. Сюжет о ситуации был рассмотрен в шоу на одном из федеральных каналов.

Свердловский областной суд после апелляции отменил решение Орджоникидзевского суда об изъятии детей из семьи. Известно, что дело будет по-новому рассматриваться в суде первой инстанции, передает Ura.ru.

 
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