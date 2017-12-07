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Новости Нижнего Тагила

Отключение электроэнергии произойдёт в Горноуральском городском округе 7 декабря

7 декабря 2017, 06:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,электроэнергия,отключение,Лая,Бродово,новоасбест,Черноисточинск,николо-павловское
Плановое отключение электроэнергии будет происходить в течение 7 декабря на территории Горноуральского городского округа.

Жителям Горноуральского городского округа следует приготовиться к плановым отключениям электроэнергии 7 декабря. Об этом сообщает ЕДДС региона.

В селе Бродово на улицах Свердлова, Бебеля, Спортивной и в деревне Шумиха электроэнергию отключат в период с 13:00 до 15:00 на 30 минут, и в период с 15:00 до 17:00 также на полчаса.

Кратковременное отключение следует ожидать в посёлке Новоасбест на улицах Комсомольская, Анатольская, Коммунальная, Новая, Тагильская, 2-я Тагильская, Горная и переулке Горный. Там электроэнергия отключится на 30 минут.

С 10:00 до 14:30 электричества не будет в посёлке Черноисточинск на улицах Первомайская № 37-61, 18-66, 63-129, 131-193а, 68-112, 114-188а; Больничная № 1-5, 2-8, 22-36а, 44, 50, 23-31, 45, 51; Набережная № 1, 2, 3-19, 20-34а; Пионерская № 10 б,г; Мамина-Сибиряка № 12, 16, 29, 31а,в,д, 33а, 35, 37; Восточная № 56 б; Октябрьская № 1-17, 2-4.

С 11:00 до 19:00 на улицах Заречная, Тагильская, Колхозная, Высокогорская, Краснознаменная, Полевая, Новоалександровская в селе Лая, и с 10:00 до 16:00 в селе Николо-Павловское на улицах Большая Пушкина, дома 29-80 (четные) и 1 Мая, дома 73, 74, 74а, 76 тоже произойдёт отключение электроэнергии, сообщает «Тагильский рабочий».

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