Патриарх Иерусалимский впервые прилетел в Екатеринбург (ФОТО)

7 декабря 2017 года в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга начнется литургия по случаю празднования дня святой Екатерины. Торжества продолжатся крестным ходом до часовни святой великомученицы Екатерины. По информации УралИнформБюро, на этот период произойдет закрытие городских улиц: Пушкина, Гоголя и Куйбышева.



Помимо патриарха Иерусалимского Феофила III участие в торжествах примет прибывший ранее патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.





Фото: УралИнформБюро