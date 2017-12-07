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Новости Нижнего Тагила

Патриарх Иерусалимский впервые прилетел в Екатеринбург (ФОТО)

7 декабря 2017, 12:50Добавить новость
Екатеринбург,праздник,РПЦ,Феофил III,литургия,Крестный ход,патриарх
Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в столицу Свердловской области на празднование дня памяти великомученицы Екатерины.

7 декабря 2017 года в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга начнется литургия по случаю празднования дня святой Екатерины. Торжества продолжатся крестным ходом до часовни святой великомученицы Екатерины. По информации УралИнформБюро, на этот период произойдет закрытие городских улиц: Пушкина, Гоголя и Куйбышева.

Помимо патриарха Иерусалимского Феофила III участие в торжествах примет прибывший ранее патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

Екатеринбург,праздник,РПЦ,Феофил III,литургия,Крестный ход,патриарх
Фото: УралИнформБюро
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