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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов: Молодежь из Нижнего Тагила уезжает в ВУЗы других городов

7 декабря 2017, 16:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,молодежь,вуз,обучение,миграция
По мнению Сергея Носова, главной проблемой Нижнего Тагила остается желание молодежи уехать учиться в другие города.

Об этом глава Нижнего Тагила заявил на заседании регионального правительства.

Сергей Носов считает, что причиной оттока молодежи является сокращение бюджетных мест в ВУЗах города.

 

У нас сокращается число мест для обучения, большинство образовательных учреждений стали филиалами и лишились своей  автономии. Это главная проблема для моногорода, -- отметил Сергей Носов.

 

Почему молодежь стремится уехать из Нижнего Тагила? Читайте в расследовании TagilCity.ru.

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