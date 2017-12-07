Сергей Носов: Молодежь из Нижнего Тагила уезжает в ВУЗы других городов

По мнению Сергея Носова, главной проблемой Нижнего Тагила остается желание молодежи уехать учиться в другие города.

Об этом глава Нижнего Тагила заявил на заседании регионального правительства.



Сергей Носов считает, что причиной оттока молодежи является сокращение бюджетных мест в ВУЗах города.

У нас сокращается число мест для обучения, большинство образовательных учреждений стали филиалами и лишились своей автономии. Это главная проблема для моногорода, -- отметил Сергей Носов.

Почему молодежь стремится уехать из Нижнего Тагила? Читайте в расследовании TagilCity.ru.