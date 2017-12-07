Тагильчане награждены медалями «Созвездия мужества» за спасение людей (ФОТО)

Напомним, одним из номинантов, одержавших победу, является 12-летний тагильчанин Кирилл Пономарёв, спасший сестру из пожара.



Награда в номинации «По зову сердца» досталась Максиму Змееву, который спас двух тагильчан из пожара на улице Пригородной.



Лучшим начальником караула стал Николай Щибрик, руководящий дозором №36 пожарно-спасательной части 4 отряда ФПС на НТМК.



Лучшим пожарным стал представитель 55-й пожарной части 2-го отряда ФПС Антон Петрушенко.



54-я пожарно-спасательная часть 2-го отряда ФПС от УВЗ стала лучшей по итогам конкурса.



ЕДДС Нижнего Тагила стала лучшей дежурно-диспетчерской службой в регионе.



Начальник караула 55-й пожарной части 2-го отряда ФПС Денис Гашков стал лучшим тренером по пожарно-прикладному спорту. Денис тренирует юношей, благодаря чему они побеждают на соревнованях различного уровня.



Победа в номинации «Выше, быстрее, сильнее» досталась Алине Милосердовой. Спортсменка юношеской сборной является рекордсменкой по покорению штурмовой лестницы, рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО