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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане награждены медалями «Созвездия мужества» за спасение людей (ФОТО)

7 декабря 2017, 07:00Добавить новость
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В столице Урала накануне прошло вручение медалей победителям фестиваля «Созвездие мужества-2017». Награждённые тагильчане отличились при спасении людей из пожаров. Кроме того, многие из номинантов успешно работают в сфере обеспечения безопасности людей.

Напомним, одним из номинантов, одержавших победу, является 12-летний тагильчанин Кирилл Пономарёв, спасший сестру из пожара.

Награда в номинации «По зову сердца» досталась Максиму Змееву, который спас двух тагильчан из пожара на улице Пригородной.

Лучшим начальником караула стал Николай Щибрик, руководящий дозором №36 пожарно-спасательной части 4 отряда ФПС на НТМК.

Лучшим пожарным стал представитель 55-й пожарной части 2-го отряда ФПС Антон Петрушенко.

 

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54-я пожарно-спасательная часть 2-го отряда ФПС от УВЗ стала лучшей по итогам конкурса.

ЕДДС Нижнего Тагила стала лучшей дежурно-диспетчерской службой в регионе.

Начальник караула 55-й пожарной части 2-го отряда ФПС Денис Гашков стал лучшим тренером по пожарно-прикладному спорту. Денис тренирует юношей, благодаря чему они побеждают на соревнованях различного уровня.

Победа в номинации «Выше, быстрее, сильнее» досталась Алине Милосердовой. Спортсменка юношеской сборной является рекордсменкой по покорению штурмовой лестницы, рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
 
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