Участковый из Нижнего Тагила уверен в отсутствии криминала в убийстве собаки соседом

Повторная проверка по убийству кавказской овчарки близ Нижнего Тагила снова закончилась отказом от полиции. Участковый оперуполномоченный из поселка Черноисточинск считает, что в деле по убитой пьяным соседом собаке нет состава преступления. По его мнению, любой может совершить убийство животного безнаказанно.

Напомним, в конце сентября пьяный житель пригорода намеренно забил ломом до смерти соседскую собаку. Позже он дал признательные показания участковому Игорю Новогребельскому. Однако после проверки участковый уже второй раз выносит отказной материал в связи с отсутствием состава преступления.

Участковый утверждает, что Саталов (сосед, прим. редакции) нечаянно убил нашу собаку, но потом признался в этом. А если бы, говорит, он не сказал? Это уже совсем! Мы ночью же с ним разговаривали, он не ожидал, что мы выйдем. Сам позже сознался, что убил на нашей территории умышленно, пошёл, взял лом и начал бить. Не взял палку с земли же, а ломик взял. Я спросила: Вы его зачем покрываете, -- возмутилась хозяйка убитой овчарки.

Жители пос.Черноисточинск рассказали, что до сих пор шокированы словами участкового.

Участковый сказал моему мужу – иди и ты убей собаку, и увидишь – тебе ничего за это не будет. Считаю, что он вообще не соответствует занимаемой должности, -- поделилась шокированная высказыванием полицейского Любовь.

Напомним, ранее проверка по заявлению владельцев овчарки проводилась по двум статьям – «жестокое обращение с животными» и «порча имущества». Со слов потерпевших, материальный ущерб полиция посчитала незначительным, а жестокого обращения с животными вообще не усмотрела.

Участковый взял в расчет только доход семьи. А про расход и думать забыл! При этом про повреждения того же забора, по которому сосед бил ломом - вообще молчит! Ну и да, собаку просто хотели убить! А то, что она сутки умирала - это так, опустим за скобки, -- поделилась мнением юрист, которая оказывает юридическую помощь семье.

Редакции TagilCity.ru юрист сообщила, что отказы полиции потерпевшие обжаловали в прокуратуре и в суде.

Участковый работать не хочет совершенно. Мы обжаловали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вообще, у нас в городе с этим странная ситуация. По всей стране есть судебные прецеденты. В Ростовской области гражданин за убийство 3-х месячного котенка признан виновным по ст. 245 УК РФ, назначены исправительные работы сроком на 8 месяцев и удержание 10% заработной платы в доход государства. В Саратове пьяный сосед убил собаку, аналогичный случай, получил 5 месяцев исправительных работ. Наши же в упор ничего видеть не хотят, -- рассказа юрист.

Напомним, жители Нижнего Тагила подписывают петицию за возбуждение уголовного дела по факту жестокого обращения с животным.