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Новости Нижнего Тагила

Заводчанин из Нижнего Тагила получил Орден Почета от Владимира Путина (ФОТО)

7 декабря 2017, 17:15Добавить новость
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Рабочий из Нижнего Тагила Сергей Бахматов получил звание кавалера Ордена Почета РФ. Награду мужчине вручил Владимир Путин.

Слесарь-инструментальщик 6-го разряда проработал на заводе 36 лет. За это время он стал высококлассным специалистом. Помимо основной профессии, он освоил и смежные: модельщик, шлифовщик и сверловщик.

 

Сергею Бахматову 60 лет, на одном месте – в цехе общей сборки УВЗ – он проработал 30 лет. Мужчина считает, что работа должна приносить удовольствие. Именно это, по его словам, помогает достигать результатов. Сергей самостоятельно производит и ремонтирует сложное, уникальное оборудование. Своим опытом он делится с молодыми работниками.

 

Церемония награждения заводчанина проходила в московской усадьбе Ново-Огарево. Президент лично вручил мужчине Орден Почета. Директор корпорации Александр Потапов поздравил заводчанина с этим почетным званием, поблагодарил его за трудолюбие и пожелал ему дальнейших успехов.

Руководитель отметил, что награду работнику вручили заслуженно. По его словам, Сергей творчески подходит к работе, что позволило внедрить в производство несколько его предложений.

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Фото: «ТВ-центр»

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