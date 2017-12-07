Заводчанин из Нижнего Тагила получил Орден Почета от Владимира Путина (ФОТО)

Рабочий из Нижнего Тагила Сергей Бахматов получил звание кавалера Ордена Почета РФ. Награду мужчине вручил Владимир Путин.

Слесарь-инструментальщик 6-го разряда проработал на заводе 36 лет. За это время он стал высококлассным специалистом. Помимо основной профессии, он освоил и смежные: модельщик, шлифовщик и сверловщик.

Сергею Бахматову 60 лет, на одном месте – в цехе общей сборки УВЗ – он проработал 30 лет. Мужчина считает, что работа должна приносить удовольствие. Именно это, по его словам, помогает достигать результатов. Сергей самостоятельно производит и ремонтирует сложное, уникальное оборудование. Своим опытом он делится с молодыми работниками.

Церемония награждения заводчанина проходила в московской усадьбе Ново-Огарево. Президент лично вручил мужчине Орден Почета. Директор корпорации Александр Потапов поздравил заводчанина с этим почетным званием, поблагодарил его за трудолюбие и пожелал ему дальнейших успехов.



Руководитель отметил, что награду работнику вручили заслуженно. По его словам, Сергей творчески подходит к работе, что позволило внедрить в производство несколько его предложений.





Фото: «ТВ-центр»