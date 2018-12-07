50 неопознанных трупов будут похоронены в Нижнем Тагиле за 325 тысяч рублей
325 тысяч рублей выделены в Нижнем Тагиле на транспортировку и захоронение неопознанных и невостребованных трупов.
Согласно техническому заданию, подрядчиком может выступать организация, официально занимающаяся ритуальными услугами. Исполнителю нужно будет захоронить 50 трупов, стоимость работ – 325 тысяч рублей, средняя стоимость захоронения одного погибшего составляет 6 500 рублей. Захоронение неизвестных (невостребованных) трупов производится в течение трех дней специализированной бригадой, имеющей специализированный автотранспорт, с обязательной бактерицидной обработкой транспорта и инструмента. Погребение умерших, личность которых не установлена органами МВД, должно осуществляться с согласия органов МВД.
В отношении погибших, у которых не имеется родственников или законных представителей, подрядчик должен оказать минимальный гарантированный перечень услуг. В частности, оформление документов, предоставление гроба, облачение тела, транспортировку на кладбище и захоронение.
Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Подрядчик будет определен путем электронного аукциона на сайте госзакупок 14 декабря 2018 года.
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