50 неопознанных трупов будут похоронены в Нижнем Тагиле за 325 тысяч рублей

Согласно техническому заданию, подрядчиком может выступать организация, официально занимающаяся ритуальными услугами. Исполнителю нужно будет захоронить 50 трупов, стоимость работ – 325 тысяч рублей, средняя стоимость захоронения одного погибшего составляет 6 500 рублей. Захоронение неизвестных (невостребованных) трупов производится в течение трех дней специализированной бригадой, имеющей специализированный автотранспорт, с обязательной бактерицидной обработкой транспорта и инструмента. Погребение умерших, личность которых не установлена органами МВД, должно осуществляться с согласия органов МВД.