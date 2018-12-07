Дмитрий Медведев посоветовал свердловской чиновнице Глацких «включать мозги»
Сегодня, 11:35ОбществоФото: Официальный сайт правительства России
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дмитрий Медведев посоветовал свердловской чиновнице Ольге Глацких «включать мозги», прежде чем высказываться.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких «никто не просил вас рожать».
Как сообщают «Новые известия», глава кабмина сказал:
Ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и всё. Когда ты облечён властью. И, к сожалению, не у всех это получается.
Сама же чиновница накануне дала интервью, в котором сообщила, что не планирует покидать свой пост. О своем высказывании она сказала, что просто «ляпнула» и не считает свое высказывание поводом для увольнения.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей