Двое новых судей назначены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле новым судьей Тагилстроевского района стала Екатерина Щукина, которая ранее занимала должность помощника областного судьи. В коллегии Ленинского района города судьей стала Наталья Аубакирова. До назначения она работала судьей в Верхнесалдинском районе.