Двое новых судей назначены в Нижнем Тагиле

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7 декабря президент России подписал указ о назначении шести новых судей в Свердловской области. Двое из них из Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле новым судьей Тагилстроевского района стала Екатерина Щукина, которая ранее занимала должность помощника областного судьи. В коллегии Ленинского района города судьей стала Наталья Аубакирова. До назначения она работала судьей в Верхнесалдинском районе.
Новым зампредседателя Арбитражного суда региона стал Станислав Сидоркин, ранее занимавший должность председателя пятого судебного состава судебной коллегии по гражданским делам.
Марина Терентьева вошла в состав Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.
Кроме того, Елена Шихалева стала председателем Талицкого районного суда, Екатерина Щербина – судьей Серовского районного суда, сообщает «Облгазета».
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