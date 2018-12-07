Глава УФССП по Свердловской области Владимир Осьмак уволен
Сегодня, 16:45ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Владимира Осьмака, который являлся главой УФССП по Свердловской области, уволили из ведомства. На его должность заступила Альбина Сухорукова.
С 7 декабря обязанности главы судебных приставов региона будет выполнять Альбина Сухорукова, информирует пресс-служба УФССП РФ по Свердловской области. Ранее она занимала аналогичный пост в Челябинской области.
Владимир Осьмак с апреля 2015 года исполнял обязанности руководителя УФСПП, а в 2016 году его кандидатуру официально утвердили на пост главы ведомства. Причина увольнения начальника не сообщается, информирует URA.RU.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей