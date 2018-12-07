Глава УФССП по Свердловской области Владимир Осьмак уволен

С 7 декабря обязанности главы судебных приставов региона будет выполнять Альбина Сухорукова, информирует пресс-служба УФССП РФ по Свердловской области. Ранее она занимала аналогичный пост в Челябинской области.

Владимир Осьмак с апреля 2015 года исполнял обязанности руководителя УФСПП, а в 2016 году его кандидатуру официально утвердили на пост главы ведомства. Причина увольнения начальника не сообщается, информирует URA.RU.