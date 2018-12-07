Гостила у подруги: пропавшая несовершеннолетняя тагильчанка вернулась домой

Пропавшая 3 декабря 15-летняя Екатерина Иваницкая найдена, минувшей ночью она самостоятельно вернулась домой. Девочку разыскивала бабушка-опекун и сотрудники ПДН. Все это время беглянка была на связи и отвечала на смс. Она поясняла, что уехала к друзьям в Екатеринбург. Спустя несколько дней сотрудникам полиции все же удалось убедить несовершеннолетнюю вернуться домой.

Она пояснила, что убежала в Екатеринбург, потому, что там живут ее друзья. Там она гостила у подруги. Девочка ранее воспитывалась в детдоме в Екатеринбурге. Позже ее забрала под опеку бабушка, проживающая в Нижнем Тагиле. Екатерина состоит на учете в ПДН и уже не раз совершала пытки побега.