Копия пропавшей из Екатеринбурга Краснознамённой группы найдена на Аляске
Неожиданную находку обнаружили в американском городе Анкоридж в штате Аляска. Скульптура, установленная у входа в городской музей, напоминает внешним видом пропавшую ранее из Екатеринбурга Краснознамённую группу. Разница между русским и американским объектом составляет 11 лет.
Екатеринбуржцы считают, что в Анкоридже находится именно копия Краснознамённой группы, а не случайно похожая скульптура. Автором американской композиции является Роберт Пфиценмайер, который назвал своё произведение «Кристаллическая решётка». Она на 11 лет старше уральской скульптуры и была установлена в 1985 году.
Посетители могут погулять под и вокруг скульптуры и разглядеть ее с различных углов. Скульптура весит около 7000 фунтов, но, поскольку её форма сужается на уровне земли, работа дает иллюзию чего-то очень легкого, что едва защищено. Смелый красный цвет был выбран для контраста с белым снегом и темным зимним небом Аляски,указано в описании на сайте городского музея Анкориджа.
Напомним, что Краснознамённая группа была снесена в Екатеринбурге в 2013 году. Вместо неё установили часы, которые отсчитывали время до начала Олимпиады в Сочи. После того, как Игры закончились, часы убрали, а группу на место не вернули, сообщает E1.ru.
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