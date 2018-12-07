Копия пропавшей из Екатеринбурга Краснознамённой группы найдена на Аляске

Екатеринбуржцы считают, что в Анкоридже находится именно копия Краснознамённой группы, а не случайно похожая скульптура. Автором американской композиции является Роберт Пфиценмайер, который назвал своё произведение «Кристаллическая решётка». Она на 11 лет старше уральской скульптуры и была установлена в 1985 году.

Посетители могут погулять под и вокруг скульптуры и разглядеть ее с различных углов. Скульптура весит около 7000 фунтов, но, поскольку её форма сужается на уровне земли, работа дает иллюзию чего-то очень легкого, что едва защищено. Смелый красный цвет был выбран для контраста с белым снегом и темным зимним небом Аляски,указано в описании на сайте городского музея Анкориджа.