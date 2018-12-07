Коррупция – вина государства: студенты Нижнего Тагила устроили дебаты

8 декабря празднуется Международный день борьбы с коррупцией. В честь данного события в НТЭК прошли дебаты на тему коррупции. Обучающиеся на 3-м и 4-м курсах колледжа посостязались в рассуждениях о проблемах взяточничества.

В роли жюри выступил представитель правоохранительных органов, а именно лейтенант Светлана Николаева, которая является юристом правового отделения МУ МВД России «Нижнетагильское». Также членами оценочной комиссии стали декан СГФ НТГСПИ (ф) УРГППУ Ирина Даренская и депутат Молодежной думы Дмитрий Быков.

Дискуссия строилась на аргументах и контраргументах присутствия вины государства в коррупции. Студенты высказали грамотные убеждения.

Светлана Николаева подчеркнула, что коррупционная тематика актуальна в современном обществе, а в сознании ребят необходимо заложить, что такие деяния приводят к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».