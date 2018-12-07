Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в честь Дня Святой Екатерины
7 декабря в Екатеринбурге состоится крестный ход в честь Дня покровительницы города – святой Екатерины.
7 декабря в 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится Божественная литургия во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.
Шествие крестного хода начнется в 11:30 от Свято-Троицкого кафедрального собора. Верующие пронесут икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей через улицы Куйбышева, 8 марта и Ленина.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что движение перекрывать по данным улицам не планируется. Предполагается, что православные пройдут по пешеходной зоне.
В 18:30 в Свердловской филармонии состоится торжественное мероприятие по вручению премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства. Далее запланирован концерт старинной музыки, информирует Znak.com.
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