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Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в честь Дня Святой Екатерины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в честь Дня Святой Екатерины

Сегодня, 10:59ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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