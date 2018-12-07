Обсуждение снижения тарифов на ТКО планируется в Нижнем Тагиле

Напомним, что компания «Рифей» будет обслуживать Нижний Тагил с 1 января 2019 года. Оператор предложил самый высокий тариф за кубометр вывезенного мусора. По сравнению с другими фирмами, цена была выше на 42% и составила 142 рубля с человека.