Обсуждение снижения тарифов на ТКО планируется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:30ОбществоФото: pixabay.com
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Для обсуждения снижения тарифов на ТКО нижнетагильские депутаты планируют встретиться с руководителями «Рифея».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, что компания «Рифей» будет обслуживать Нижний Тагил с 1 января 2019 года. Оператор предложил самый высокий тариф за кубометр вывезенного мусора. По сравнению с другими фирмами, цена была выше на 42% и составила 142 рубля с человека.
Недовольство выбранными тарифами высказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Его поддержали представители Нижнетагильской думы, Заксобрания Свердловской области и Госдумы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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