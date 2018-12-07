Ремонт дороги и центра досуга: жители Усть-Утки задали вопросы представителям мэрии
Проблемы освещения в сельской местности, работы общественного транспорта вечером, ремонта ДК и состояния дорог обсудили жители Усть-Уткинской территориальной администрации и представители мэрии Нижнего Тагила 5 декабря.
От гордумы на встрече присутствовал председатель Алексей Пырин. Свои вопросы жители Усть-Утки также задали начальнику территориального управления администрации Нижнего Тагила Лидии Панниковой.
Сельчане задали вопрос об организации освещения на улицах сел, а также о маршрутах автобусов в позднее время суток. Жителей волнует состояние дорог, организация ремонта в доме культуры, в также вопрос о территориальной принадлежности населенных пунктов.
Глава города поручил представителям профильных направлений проработать вопрос о центре досуга под названием «Русская горница», об этом рассказала жителям Лидия Панникова. Она отметила, что в планах правительства города сделать Усть-Утку местом проведения культурных и массовых мероприятий. Панникова также подчеркнула, что хотя в деревне не нашлось подходящего помещения для организации досугового центра, все равно в населенном пункте проводятся значимые культурные мероприятия.
Александр Кривоноженков, который возглавляет Усть-Уткинскую территориальную администрацию, поделился с жителями итогами проведенной работы по улучшению состояния дорог. Он сказал, что отремонтирована дорога от деревни Баронской до населенного пункта Ёква. Дорожные службы также убрали промоины у моста через реку Ёква, чтобы не было размыва дороги, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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