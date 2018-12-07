Ремонт дороги и центра досуга: жители Усть-Утки задали вопросы представителям мэрии

От гордумы на встрече присутствовал председатель Алексей Пырин. Свои вопросы жители Усть-Утки также задали начальнику территориального управления администрации Нижнего Тагила Лидии Панниковой.

Сельчане задали вопрос об организации освещения на улицах сел, а также о маршрутах автобусов в позднее время суток. Жителей волнует состояние дорог, организация ремонта в доме культуры, в также вопрос о территориальной принадлежности населенных пунктов.

Глава города поручил представителям профильных направлений проработать вопрос о центре досуга под названием «Русская горница», об этом рассказала жителям Лидия Панникова. Она отметила, что в планах правительства города сделать Усть-Утку местом проведения культурных и массовых мероприятий. Панникова также подчеркнула, что хотя в деревне не нашлось подходящего помещения для организации досугового центра, все равно в населенном пункте проводятся значимые культурные мероприятия.