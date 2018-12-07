Ремонт не начат: тагильчане продолжают жаловаться на здание детской поликлиники

Жительница Нижнего Тагила, посетившая детскую поликлинику по адресу ул. Карла Маркса, 36 сделала фотографии того, как медучреждение выглядит изнутри. Женщина рассказала, что во время нахождения в поликлинике испытывала опасение за свою безопасность.

На фото видно, что краска на стенах в медучреждении потрескалась и отслаивается большими пластами, пол в коридоре протерся и залатан в некоторых местах. В помещении, судя по фотографиям, старые двери и окна.

Фотографиями женщина поделилась в соцсетях. С ее опасениями согласились тагильчане. Так, один из жителей города сообщил, что посещал поликлинику 25 лет назад и с тех пор в помещении медучреждения ничего не изменилось.

Я ещё в эту поликлинику ходила, а теперь с дочей туда ходим, ничего не меняется, ждут, видимо, когда потолок на голову кому-нибудь свалится,написала еще одна горожанка.

Летом 2018 года жители города жаловались на состояние молочной кухни в этой же поликлинике, тогда, после многочисленных жалоб горожан, был проведен ремонт. Тогда же руководство медучреждения обещало провести ремонт во всем здании.

Здание детской поликлиники по адресу Карла Маркса, 36 требует в целом проведения капитального ремонта. Администрацией учреждения ведутся работы по подготовке пакета документов, необходимого для выделения субсидий на проведение капремонта, согласно приказу министерства здравоохранения Свердловской области,пояснил редакции TagilCity.ru в июне текущего года главврач детской горобольницы Дмитрий Клейменов.

Однако с момента беседы с руководством прошло уже полгода. Как сообщают тагильчане, ремонт в здании все еще не начат.