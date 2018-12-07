«Россети» будут использовать отечественные технологии для создания SCADA

Со слов Ливинского, «Россети» намерены за три года создать свою систему SCADA, полностью основанную на отечественном программном обеспечении и соответствующих комплектующих. Такого рода решение обеспечит развитие российских предприятий высоких технологий, сделав их привлекательными и на внешнем рынке технологий. Куратором проекта будет заместитель генерального директора — главный инженер холдинга Андрей Майоров.

Как сообщают «Новые известия», эта тема обсуждалась в заключительный день международного форума «Электрические сети». Кроме «Россетей», в беседе участвовали четырнадцать компаний, включая General Electric, ОРЕХсофт и ЮНИТЕРА ЛАБС.

Вместе с тем, глава «Россетей» отметил, что компания не планирует каким-либо образом сдерживать или ограничивать конкуренцию среди поставщиков: она будет по максимуму открыта и для иностранных партнеров.