«Россети» будут использовать отечественные технологии для создания SCADA
Глава компании «Россети» Павел Ливинский в рамках реализации концепции цифровой трансформации провел рабочую встречу с российскими и зарубежными производителями систем управления и сбора данных SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
Со слов Ливинского, «Россети» намерены за три года создать свою систему SCADA, полностью основанную на отечественном программном обеспечении и соответствующих комплектующих. Такого рода решение обеспечит развитие российских предприятий высоких технологий, сделав их привлекательными и на внешнем рынке технологий. Куратором проекта будет заместитель генерального директора — главный инженер холдинга Андрей Майоров.
Как сообщают «Новые известия», эта тема обсуждалась в заключительный день международного форума «Электрические сети». Кроме «Россетей», в беседе участвовали четырнадцать компаний, включая General Electric, ОРЕХсофт и ЮНИТЕРА ЛАБС.
Вместе с тем, глава «Россетей» отметил, что компания не планирует каким-либо образом сдерживать или ограничивать конкуренцию среди поставщиков: она будет по максимуму открыта и для иностранных партнеров.
Отмечается, что SCADA в режиме реального времени обеспечивает сбор, обработку, отображение информации об объекте мониторинга, а также позволяет осуществлять управление электросетевой инфраструктурой. В итоге, сеть сама сможет выбирать оптимальные режимы, самостоятельно диагностировать повреждения и оперативно делать автоматические переключения, без отключения потребителей.
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