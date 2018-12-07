«Россети» вложат в Белгородскую область и Удмуртию свыше 13 млрд рублей

Как сообщает Bel.ru, документ скреплен подписями генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского, губернатора Белгородской области Евгения Савченко, главой Удмуртии Александра Бречалова и генеральным директором МРСК Центра – управляющей организацией МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским.

Соглашение было подписано в рамках указа Дмитрия Медведева об обеспечении надежного социально-экономического развития субъектов и реализацией комплексной программы по модернизации электросетевого комплекса с внедрением цифровых технологий.

Общий объем инвестиций в рамках программы с 2019 по 2021 годы планируется повысить до 13,5 миллиарда рублей.

Глава ПАО «Россети» отметил, что ведущее условие для эффективного внедрения «интеллектуальных» сетей заключается в понимании и поддержке со стороны местных политиков.

Он подчеркнул, что заключение длительного договора – главная мера при реализации всех задумок «Россетей». Это позволит дочерним предприятиям без дополнительных финансовых вложений обеспечить проведение работ без лишних нагрузок на системы снабжения потребителей. Благодаря этому регионы войдут в систему «цифровой экономики», что позволит полностью раскрыть социально-экономический потенциал субъектов и повысить качество жизни людей.

Игорь Макеев отметил, что подписанные соглашения необходимы для более четкого анализа интересов территорий и максимально точной синхронизации программ МРСК Центра и систем развития регионов.

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев подчеркнул, что договор был одобрен президентом и председателем правительства Российской Федерации в рамках утвержденных мер по развитию электросетевого комплекса.