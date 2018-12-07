Травля в школьном коллективе: беседа о детской жестокости состоится в Нижнем Тагиле
Вчера, 23:30ОбществоФото: pixabay.com
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Разговор на тему «Как остановить школьную травлю» состоится 13 декабря в Центре семейной терапии и консультирования. Беседа пройдет в рамках проекта «ВМЕСТЕ защитим» при поддержке президентского гранта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Педагогические работники, психологи, подростки и их родители обсудят способы решения проблемы жестокости в детском коллективе или непринятия ребенка группой. Все присутствующие смогут рассказать пройденный опыт или поделиться рассуждениями на данную тему.
Беседа состоится в Центре семейной терапии и консультирования, который находится на улице Восточной, 3. Мероприятие проведут с использованием гранта президента РФ, который предоставлен на развитие гражданского общества.
На беседу приглашаются все желающие, сообщают представители Центра семейной терапии и консультирования.
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