Травля в школьном коллективе: беседа о детской жестокости состоится в Нижнем Тагиле

Педагогические работники, психологи, подростки и их родители обсудят способы решения проблемы жестокости в детском коллективе или непринятия ребенка группой. Все присутствующие смогут рассказать пройденный опыт или поделиться рассуждениями на данную тему.

Беседа состоится в Центре семейной терапии и консультирования, который находится на улице Восточной, 3. Мероприятие проведут с использованием гранта президента РФ, который предоставлен на развитие гражданского общества.