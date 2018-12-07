Житель Верхнего Тагила проведёт год в колонии за угрозу убийством бывшей девушке

Согласно материалам уголовного дела, 14 апреля 2018 года житель Верхнего Тагила, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище бывшей сожительницы.

Причинив женщине телесные повреждения, он стал угрожать ей убийством. Дочь пострадавшей вызвала полицию, сотрудники которой задержали злоумышленника.