Житель Верхнего Тагила проведёт год в колонии за угрозу убийством бывшей девушке
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pxhere.com
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На скамье подсудимых в Кировградском городском суде предстал молодой житель Верхнего Тагила. Его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища и угрозе убийством в отношении бывшей девушки. Следующий 1 год 1 месяц молодой человек проведёт в колонии строгого режима.
Согласно материалам уголовного дела, 14 апреля 2018 года житель Верхнего Тагила, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище бывшей сожительницы.
Причинив женщине телесные повреждения, он стал угрожать ей убийством. Дочь пострадавшей вызвала полицию, сотрудники которой задержали злоумышленника.
6 декабря Кировградский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренных статьями 139 и 119 УК РФ. За нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством 1 год и 1 месяц мужчина проведёт в колонии строгого режима, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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