Брата убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика поместили в психбольницу
Сегодня, 22:26ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Брата убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика пометили в психиатрическую больницу. Также в больницу попали еще двое детей родителей-сектантов, пишет Ура. ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
В больницу также поместили еще двоих детей, чьи родители состояли в секте. По информации издания, ребенок говорит, что родился в Швейцарии. В шесть лет он с родителями приехал в Белоруссию. На данный момент ему 12 лет. С момента переезда школу он не посещал.
Все нормально, немножко замкнутый, держится обособленно, пояснил инсайдер.
Дети лежат в разных отделениях и проходят обследования.
Напомним, что тело девятилетнего мальчика было найдено в парке имени 50-летия ВЛКСМ. По подозрению в убийстве был задержан отец ребенка и глава религиозного движения «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина. Они были направлены под арест.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей