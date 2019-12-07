Брата убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика поместили в психбольницу

В больницу также поместили еще двоих детей, чьи родители состояли в секте. По информации издания, ребенок говорит, что родился в Швейцарии. В шесть лет он с родителями приехал в Белоруссию. На данный момент ему 12 лет. С момента переезда школу он не посещал.